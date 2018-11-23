Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.11.2018 09:58

23 Kasım! Bugün , ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 341,00 lira, Cumhuriyet altını 1.397,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 209,00 liradan işlem gördü. ne kadar oldu? İşte 23 Kasım güncel ve ...

Altın fiyatları gelecek haftaki ABD ve Çin liderlerinin ticaret anlaşmazlıklarını görüşeceği G20 zirvesi öncesinde güvenli liman talebinin etkisiyle hafif yükselerek, ard arda ikinci haftada yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,227.90 dolara yükseldi. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Kasım güncel altın fiyatları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 23 Kasım! Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar