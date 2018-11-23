Altın fiyatları gelecek haftaki ABD ve Çin liderlerinin ticaret anlaşmazlıklarını görüşeceği G20 zirvesi öncesinde güvenli liman talebinin etkisiyle hafif yükselerek, ard arda ikinci haftada yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,227.90 dolara yükseldi. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Kasım güncel altın fiyatları...