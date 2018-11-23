BDDK, kredi kartlarında hava yolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üst sınırının 6'dan 9'a çıkarıldığını açıkladı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

"Elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır."

Bu kapsamda, Yönetmelik değişikliği ile kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay taksit uygulamasına devam edilmesi, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise altı ay olan taksit sınırının dokuz aya çıkarılması öngörülmekte.