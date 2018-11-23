Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören yeni bir sistem oluşturacaklarını bildirdi. Albayrak, şu mesajları verdi:
Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi, kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz.
Vergi mevzuatının sadeleştirilme çalışmaları sürecek.
Mecbur olmadıkça yeni muafiyet ve istisna getirmeyeceğiz.
Aldığımız ekonomik tedbirlerimiz yatırımcılar nezdinde güçlü karşılık buldu.
Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi, kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz.
Vergi mevzuatının sadeleştirilme çalışmaları sürecek.
Mecbur olmadıkça yeni muafiyet ve istisna getirmeyeceğiz.
Aldığımız ekonomik tedbirlerimiz yatırımcılar nezdinde güçlü karşılık buldu.
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