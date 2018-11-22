Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.11.2018 09:47
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 09:47

Ticaret Bakanı Ruhsap Pekcan'dan ihracatçıya ilave finansman desteği müjdesi

Bakan açıkladı! İlave finansman desteği geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, tarıma dayalı sektör ihracatçılarına yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak."

Detaylar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTicaret Bakanı Ruhsap Pekcan'dan ihracatçıya ilave finansman desteği müjdesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar