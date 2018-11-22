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  • 22.11.2018 09:28

prim borçları silinecek mi? GSS gelir testi nasıl yaptırılır?

6 yıl önce getirilen düzenleme ile sistemi ile vatandaşlar bu kapsama alınmıştı. Bu düzenleme sonrası sigortalı bir işte çalışmayan ve geliri belirli bir düzeyin üzerinde olan milyonlarca kişinin borcu birikmişti. Şimdi bu borçları sildirmek ya da düşürmek için vatandaşların 30 Kasım 2018'e kadar vakti var. Peki GSS prim borcu nedir? GSS gelir testi nasıl yaptırılır? GSS prim borcu silinir mi? Sabah Gazetesi ekonomi yazarı bu konudaki detayları açıkladı.

GSS prim borçları silinecek mi? GSS gelir testi nasıl yaptırılır?

Altı yıl önce başlayan Genel Sağlık Sigortası sistemi ilk başlarda uygulanan aylık 300 liraları bulan üçlü prim yüzünden vatandaşı borçlu duruma düşürmüştü. Önce üçlü prim yapısı değiştirildi. 2017'de ayda 53 lira ödeyen biri sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır hale geldi. Bu para bu yıl için 60.89 TL'ye çıktı. Fakat geçmiş borçlar yüzünden birçok vatandaş hâlâ zor durumda. Artık bu borçlardan kurtulma yolu açıldı.

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