Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Ekim ayında 57,3 olan endeks Kasım ayında 59,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 73,5 iken, Kasım ayında %5,4 oranında artarak 77,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,4 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 72,8 iken, Kasım ayında %6,2 oranında artarak 77,4 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 63,4 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 63,6 iken, Kasım ayında %0,3 oranında azalarak 63,4 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 20,1 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 19,2 iken, Kasım ayında %4,8 oranında artarak 20,1 oldu.