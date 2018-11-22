Soğan fiyatlarındaki spekülatif artış yetkilileri harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri soğan üretim merkezlerindeki toptancı hali, depolar ve nakliye kamyonlarını denetime aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Denetimlere bağlı olarak soğan fiyatlarında düşüş başladı. Fiyatlara yansımaya başladı. Hal yetkilileri de yeterli ürün geldiğini belirtti" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "Sebze ve meyveleri stoklayıp vatandaşımızın hakkını suistimal eden, fırsatçılık yapan stokçuların üzerine bakanlık olarak kararlılıkla gidiyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 22.11.2018
- Gazete
Stokçuya baskın var
- Yerli ve milli İHA, petrol arama çalışmalarında
- Resmi Gazete'de yayımlandı! O kredi borçları yapılandırılacak
- Türkiye'deki konut stok rakamları belli oldu! İşte ilçe ilçe tam liste...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.