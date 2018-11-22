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Stokçuya baskın var

Stokçuya baskın var
Soğan fiyatlarındaki spekülatif artış yetkilileri harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri soğan üretim merkezlerindeki toptancı hali, depolar ve nakliye kamyonlarını denetime aldı. ve Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Denetimlere bağlı olarak soğan fiyatlarında düşüş başladı. Fiyatlara yansımaya başladı. Hal yetkilileri de yeterli ürün geldiğini belirtti" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "Sebze ve meyveleri stoklayıp vatandaşımızın hakkını suistimal eden, fırsatçılık yapan stokçuların üzerine bakanlık olarak kararlılıkla gidiyoruz" dedi.

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