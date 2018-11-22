Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak "Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır. Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmektedir" dedi.

2,6 MİLYAR TL CARİ FAZLA

Mali disiplin temel çıpamız olacak. Enerji ve altın hariç 2,6 milyar tl cari fazla veriyoruz.

YENİ BİR VERGİ VE RİSK ANALİZ MERKEZİ KURUYORUZ

Mecbur olmadıkça yeni muafiyet ve istisna getirmeyeceğiz. Öncü göstergeler 2018 yılının ikinci yarısında dengeleme sürecine işaret etmektedir. Enflasyonla mücadeleye en büyük desteği sıkı maliye politikası verecektir. Yeni bir vergi ve risk analiz merkezi kuruyoruz

VERGİ MEVZUATI

Vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. FED'in faiz artışına devam etmesi gelişmekte olan ülker için risk teşkil etmekte.

KDV İADELERİNİ HIZLANDIRACAK YENİ SİSTEM

Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız.

2018 yıl sonu enflasyon yüzde 20.8 hedeflenmektedir. Doğal afetler ve terör olayları sebebiyle çiftçiye 2019 yılında 3,4 milyar TL ödenek öngörülmektedir.