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  • 22.11.2018 09:19

bugün: 22 Kasım güncel fiyatı, fiyatı!

bugün ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 342,00 lira, Cumhuriyet altını 1.401,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,95 düşüşle 209,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Kasım canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları dün iki haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün artan risk iştahının doları baskılamasıyla yüksek seyir izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,227.11 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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