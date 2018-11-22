Altın fiyatları dün iki haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün artan risk iştahının doları baskılamasıyla yüksek seyir izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,227.11 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...