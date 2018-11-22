Kastamonu'da çalıştığı fabrikadan çıkarılan Abidin Dilek, eşinin canının sıkılmaması için aldığı örgü makinesi sayesinde işyeri sahibi oldu. Abidin Dilek ile eşi Mahiye Dilek, birlikte çalışarak hem geleneksel el sanatını yaşatıyor hem de ev hanımlarına iş imkanı sağlıyor. Yüzde 100 pamuktan Kastamonu fanilası ürettiklerini belirten Abidin Dilek, eşi ile birlikte yaptıkları el sanatını Avrupa'ya sevdirdiklerini söyledi. Mahiye Dilek de "Fanilalarımız pamuk olduğu için teri alıyor, kışın sıcak tutuyor" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 22.11.2018
- Gazete
Eşine örgü makinesi aldı işyeri sahibi oldu
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