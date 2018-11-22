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  • 22.11.2018 09:15
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 09:17

: den sonra bir de e geliyor

haberine göre in ardından bir de e geliyor. Bu geceden itibaren motorinde litrede 13-14 kuruş indirim yapılacak ve indirim pompaya yansıyacak.

Milyonlarca araç sahibine müjde! İndirim geliyor

Brent ve uluslar arası piyasalarda fiyatları düştü. Bu durum, in ardından motorinde de pompada i gündeme getirdi. Habertürk'ün haberine göre motorinde, litrede 19 kuruş indirim söz konusu.

DEVLETİN 5 KURUŞ ÖTV ALACAĞI BULUNUYOR
Devletin, her litre motorinde halen eşel mobil uygulaması gereğince 5 kuruş alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. ÖTV ve toplam 13-14 kuruş indirim hesaplanıyor.

Uzmanlar, Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, "Petrolde arzın azalmayacağı, buna karşılık talebin gerileyebileceği öngörüsü bulunuyor. Bu, ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolde fiyatların gevşemesine yol açtı. Motorin fiyatları da uluslararası piyasalarda geriledi. Bu veriler doğrultusunda motorinde indirim gündeme geldi" dedi.

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