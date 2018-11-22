Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları düştü. Bu durum, benzinin ardından motorinde de pompada indirimi gündeme getirdi. Habertürk'ün haberine göre motorinde, litrede 19 kuruş indirim söz konusu.

DEVLETİN 5 KURUŞ ÖTV ALACAĞI BULUNUYOR

Devletin, her litre motorinde halen eşel mobil uygulaması gereğince 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. ÖTV ve KDV toplam 13-14 kuruş indirim hesaplanıyor.



Uzmanlar, Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, "Petrolde arzın azalmayacağı, buna karşılık talebin gerileyebileceği öngörüsü bulunuyor. Bu, ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolde fiyatların gevşemesine yol açtı. Motorin fiyatları da uluslararası piyasalarda geriledi. Bu veriler doğrultusunda motorinde indirim gündeme geldi" dedi.