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2 milyon aboneye ’sız

2 milyon aboneye AKK’sız internet
TURKCELL, 1 Ocak 2019 itibarıyla hizmet verdiği 2 milyondan fazla ev ve işyerinde Adil Kullanım Kotası () uygulamasını sona erdirecek. Şirket, limitsiz e geçişte müşterilerini herhangi bir koşul, şart sunmadan limitsiz internetle buluşturacak. Bir sözleşme ya da dilekçe olmadan kullanıcılar sistem tarafından otomatik AKK'sız döneme geçirilecek. Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan AKK'sız internet başlatıyoruz" dedi.

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