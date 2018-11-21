Müdürü İkram Göktaş, MÜSİAD EXPO'nun bölgemizin en kapsamlı ticaret fuarı olma özelliği taşıdığını, dünyanın dört bir yanından binlerce iş insanını kendine çektiğini belirterek, "Küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ'leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak amacıyla kapılarını açan fuar, yeni iş fırsatları oluşturmak anlamında da önemli fırsatlar sağlıyor. Ülkemiz ekonomisini güçlendirecek, yeni yatırım ve işbirliklerine olanak sağlayacak projelerin her zaman destekçisiyiz" dedi. Vakıf Katılım olarak 2017 yılı sonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergilediklerini ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18.6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştıklarını anlatan Göktaş, "12 Kasım itibariyle 87 şubeye ulaştık. Yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 2019 hedeflerinden de bahseden Göktaş, şunları kaydetti:
120 ŞUBEYE KOŞUYOR
"Amacımız şube sayımızı 120'ye çıkarmak. Önümüzdeki dönemde, bireysel müşteri sayımızı daha da artırmak, ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dijitalleşme atılımlarımızı sadece Vakıf Katılım'ın kendi bünyesi için değil girişimcilerle, üniversitelerle ve kurumlar ile işbirliği yaparak toplumsal bir kazanç ortaya çıkarma hedefinde ilerleyeceğiz. Maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeye devam edeceğiz."
GÖKTAŞ: İLKE İMZA ATTIK
Geride bıraktıkları dönemde Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi'ne ilk geçiş yapan banka olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu: "Üçüncü çeyrekte, KOBİ'lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi'ne destek olmaya devam ettik. Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon girişleri sağladık. Önümüzdeki dönemde kira sertifikaları alanında önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."
120 ŞUBEYE KOŞUYOR
"Amacımız şube sayımızı 120'ye çıkarmak. Önümüzdeki dönemde, bireysel müşteri sayımızı daha da artırmak, ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dijitalleşme atılımlarımızı sadece Vakıf Katılım'ın kendi bünyesi için değil girişimcilerle, üniversitelerle ve kurumlar ile işbirliği yaparak toplumsal bir kazanç ortaya çıkarma hedefinde ilerleyeceğiz. Maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeye devam edeceğiz."
GÖKTAŞ: İLKE İMZA ATTIK
Geride bıraktıkları dönemde Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi'ne ilk geçiş yapan banka olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu: "Üçüncü çeyrekte, KOBİ'lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi'ne destek olmaya devam ettik. Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon girişleri sağladık. Önümüzdeki dönemde kira sertifikaları alanında önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."
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