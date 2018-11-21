MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Dernek olarak sermayenin çoğulcu artışını ve para birimleri kıskacından kurtulmasını destekliyoruz" dedi. IBF'nin açılışında konuşan Kaan, sermayenin güçlü bir kaynak haline gelmesinin ancak beraberlik esasının uygulanması ile mümkün olduğunun altını çizerek, çok başlı dağınık yapıların verimliliği desteklemediğini, çağrılarının 'beraber olmak' şeklinde olduğunu ifade etti. Kaan, "Bizim zaviyemizde sermayede çoğulculuk, kaynak yaratır, kaynağı besler, kaynak olur. Çoğulculuk; sermayenin unsurlarını artırmak ve paranın hakimiyetinden kurtarmak ile sermayenin sathını genişletmektir. Derdimiz çoğulcu ekonominin, ticaretin ve sermayenin, adaletin yeniden tesis edilmesi adına kullanılmasıdır" diye konuştu. Kaan, şunları kaydetti: "Para, araçken amaç haline geldiği için para sistemlerinin tekelleşmesi sonucu çoğulculuktan ve adaletten uzaklaştı. Adil model geliştirmezsek gözümüzü kurdan alamaz, ürettiğiniz değerler başka para biriminin gölgesinde kalır."