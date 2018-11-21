Hollywood’da Türk’ün ayak sesleri

24 ayar külçe altınla kaplı giyilebilir ayakkabı tasarlayarak tüm dünyanın dikkatini çeken; Rihanna, Jennifer Lopez, Beyonce, Amber Rose, Kendall& Kylie Jenner, Naomi Campel, Rita Ora gibi Hollywood ünlülerine özel ayakkabılar dizayn eden Türk tasarımcı Zeynep Dağ'a Hollanda'da yılın iş kadını ödülü verildi. Dünya starlarına kendi markası Alzuarr ile ayakkabılar tasarlayan Zeynep Dağ'a ödülünü VNO-NCW
Kurumu'nun Başkanı Hans de Boer verdi. Boer, Dağ'ın kısa zamanda etkin bir hedef kitleyi peşinden sürüklemeyi başardığını vurguladı.
Zeynep Dağ, Hollanda'da yılın iş kadını seçildi.
Kurumu'nun Başkanı Hans de Boer verdi. Boer, Dağ'ın kısa zamanda etkin bir hedef kitleyi peşinden sürüklemeyi başardığını vurguladı.
Zeynep Dağ, Hollanda'da yılın iş kadını seçildi.
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