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’da ’ün ayak sesleri

Sıra dışı tasarımları ile dikkat çeken Zeynep Dağ’ın çalışmaları; Rembrandt, Picasso ve Michelangelo gibi ünlü ressamların eserlerine benzetiliyor.

Hollywood’da Türk’ün ayak sesleri
24 ayar külçe altınla kaplı giyilebilir ayakkabı tasarlayarak tüm dünyanın dikkatini çeken; Rihanna, Jennifer Lopez, Beyonce, Amber Rose, Kendall& Kylie Jenner, Naomi Campel, Rita Ora gibi ünlülerine özel ayakkabılar dizayn eden tasarımcı Zeynep Dağ'a Hollanda'da yılın iş kadını ödülü verildi. Dünya starlarına kendi markası Alzuarr ile ayakkabılar tasarlayan Zeynep Dağ'a ödülünü VNO-NCW
Kurumu'nun Başkanı Hans de Boer verdi. Boer, Dağ'ın kısa zamanda etkin bir hedef kitleyi peşinden sürüklemeyi başardığını vurguladı.




Zeynep Dağ, 'da yılın iş kadını seçildi.

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