Faizler düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kredi faizlerinin düşmeye başladığını, Aralık'ta daha da düşeceğini söyledi. MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenen 22. Uluslararası İş Forumu'nun (International Business Forum- IBF) açılışında konuşan Albayrak, faizler ile ilgili, "Kredi faizleri yüzde 40'lar, 45'ler, 50'lerin konuşulduğu bir ortamda bugün, ben gün gün BDDK'dan takip ediyorum. Kredi faizleri yüzde 30'un altına, 25'lere, 25'lerin altına inmeye başladı. Bu yüzde 25'lere ve altına doğru başlayan süreç, bu trend Aralık ayında daha da düşecek inşallah" dedi. Albayrak, son ÖTV ve KDV düzenlemelerinin etkisi ile çok pozitif bir Kasım ayı enflasyonu tablosuna doğru ilerlediklerini kaydetti. 30 ülkeden iş örgütlerinin katıldığı IBF'de, Albayrak şu mesajları verdi:
DÜNYA ÖRNEK ALIYOR
● Ağustos ve Eylül'ün ardından Ekim'de cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik, Ekim'de belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentimiz aynı şekilde devam ederken, vergi dışı gelirlerde de 119 milyar lira hedefinin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Kasım'da ihracatın ithalatı karşılama oranında güçlü rakamlar gelmeye başladı.
● Enflasyon ile mücadelede, özellikle gıda enflasyonunda çok stratejik bir yol haritası hazırladık. Orta ve uzun vadeli stratejileri hayata geçireceğiz. Yapısal değişimlere odaklandık. Tarımda Güçlendirilmiş Veri Altyapısı ve Erken Uyarı Sistemi'ni hızlı şekilde devreye alacağız. Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız. Fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz. Bunlara asla izin vermeyeceğiz.
● Türkiye sadece ekonomik anlamda değil, siyasi açıdan da istikrarlı şekilde bölgesine ve dünyaya örnek ve umut olmaya devam ediyor. Türkiye rol model, istikrar ve umut kapısı olmaya güçlenerek devam ediyor.
'PANELLER UFKUMUZU AÇACAK'
MÜSİAD'ın düzenlediği International Business Forum ve MÜSİAD EXPO'nun önemine dikkat çeken Bakan Berat Albayrak, çok geniş ve zengin bir coğrafyanın merkezi olan İstanbul'da geniş katılımlı ve güçlü bir organizasyona ev sahipliği yapmanın son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Organizasyona ev sahipliği yapan MÜSİAD yönetimini tebrik eden Albayrak, şunları söyledi: "Dünya para sisteminde çoğulculuk ve adalet başlığı ile farklı başlıklarla düzenlenecek panellerin hem bizler hem de karar vericiler açısından ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Bu panelleri ve tartışmaları özellikle içinden geçtiğimiz süreçte, özellikle bugünlerde, küresel ekonominin ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde oldukça önemli görüyorum."
DÜNYA ÖRNEK ALIYOR
● Ağustos ve Eylül'ün ardından Ekim'de cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik, Ekim'de belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentimiz aynı şekilde devam ederken, vergi dışı gelirlerde de 119 milyar lira hedefinin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Kasım'da ihracatın ithalatı karşılama oranında güçlü rakamlar gelmeye başladı.
● Enflasyon ile mücadelede, özellikle gıda enflasyonunda çok stratejik bir yol haritası hazırladık. Orta ve uzun vadeli stratejileri hayata geçireceğiz. Yapısal değişimlere odaklandık. Tarımda Güçlendirilmiş Veri Altyapısı ve Erken Uyarı Sistemi'ni hızlı şekilde devreye alacağız. Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız. Fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz. Bunlara asla izin vermeyeceğiz.
● Türkiye sadece ekonomik anlamda değil, siyasi açıdan da istikrarlı şekilde bölgesine ve dünyaya örnek ve umut olmaya devam ediyor. Türkiye rol model, istikrar ve umut kapısı olmaya güçlenerek devam ediyor.
'PANELLER UFKUMUZU AÇACAK'
MÜSİAD'ın düzenlediği International Business Forum ve MÜSİAD EXPO'nun önemine dikkat çeken Bakan Berat Albayrak, çok geniş ve zengin bir coğrafyanın merkezi olan İstanbul'da geniş katılımlı ve güçlü bir organizasyona ev sahipliği yapmanın son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Organizasyona ev sahipliği yapan MÜSİAD yönetimini tebrik eden Albayrak, şunları söyledi: "Dünya para sisteminde çoğulculuk ve adalet başlığı ile farklı başlıklarla düzenlenecek panellerin hem bizler hem de karar vericiler açısından ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Bu panelleri ve tartışmaları özellikle içinden geçtiğimiz süreçte, özellikle bugünlerde, küresel ekonominin ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde oldukça önemli görüyorum."
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