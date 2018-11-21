Emekliye 684 TL

Emeklilerin Ocak zammının belli olmasına 2 adım kaldı. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, gözler Kasım ve Aralık ayı verilerine çevrildi. Bu verilerin belli olmasıyla 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise söz konusu oran yüzde 13.99 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 142,89 lira ile 684,42 lira arasında artış yaşanacak.
EN YÜKSEK 5 BİN 576 TL
Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu aylık, zam oranı yüzde 13.99 olursa bin 164 lira 28 kuruşa yükselecek. En yüksek emekli aylığı ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da Ocak artışının yüzde 13.99 olarak gerçekleşmesi halinde 5 bin 576 lira 61 kuruşa ulaşacak. Yüzde 12.26 olarak gerçekleşen 4 aylık enflasyon ise maaşlarda 125 ile 599 lira arasında artış olacağını gösteriyordu.
ZAM ORANLARI BELLİ OLUYOR
Emeklilerin zamlarını belli edecek olan 6 aylık enflasyonun 4 ayı belli oldu. Bunlara Kasım ve Aralık enflasyonları da eklenecek.
EN YÜKSEK 5 BİN 576 TL
Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu aylık, zam oranı yüzde 13.99 olursa bin 164 lira 28 kuruşa yükselecek. En yüksek emekli aylığı ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da Ocak artışının yüzde 13.99 olarak gerçekleşmesi halinde 5 bin 576 lira 61 kuruşa ulaşacak. Yüzde 12.26 olarak gerçekleşen 4 aylık enflasyon ise maaşlarda 125 ile 599 lira arasında artış olacağını gösteriyordu.
ZAM ORANLARI BELLİ OLUYOR
Emeklilerin zamlarını belli edecek olan 6 aylık enflasyonun 4 ayı belli oldu. Bunlara Kasım ve Aralık enflasyonları da eklenecek.
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