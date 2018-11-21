Büyük buluşma

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ev sahipliğinde CNR Expo'da başlayacak 17. MÜSİAD EXPO, 24 Kasım'da sona erecek.
BÜYÜK KATILIM
17. MÜSİAD EXPO'nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400'e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi bekleniyor. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya, 100'ün üzerinde ülkenin temsil edileceği 17. MÜSİAD EXPO'da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel işbirlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak. Bu yıl MÜSİAD EXPO kapsamında hayata geçirilen etkinliklerden biri de dün İstanbul WOW Otel'de, 'Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet' ana temasıyla gerçekleşen 22. International Business Forum (IBF) oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilen forumda, Suriyeli Uluslararası İş Adamları Derneği (SİBA), Suriyeli İş Adamları Derneği (SİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Derneği (IIF), Kalkınma için Yatırımcılar Derneği (NEMA), Yemen Türk İş Kulübü (ANAYAD) ve IBF arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
İHRACATA KATKI
IBF'nin açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Kaan, Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO'nun bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığını ve 100'ü aşkın ülkeden katılım olacağını söyledi.
İDA SAHNEYE ÇIKIYOR
MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlenecek olan High-Tech Port'ta savunma ve havacılık sektörleri bir araya gelecek, ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecek. İnsansız Deniz Aracı İDA, High- Tech Port'un yıldızlarından biri olacak. Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi ise geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini buluşturuyor. 'İş Başında Gençler Var' sloganıyla düzenlenecek kongrede, 'Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi' teması ile, dijital para, inovasyon ve kurumsallaşma, geleceğin meslekleri ele alınacak.
BÜYÜK KATILIM
17. MÜSİAD EXPO'nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400'e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi bekleniyor. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya, 100'ün üzerinde ülkenin temsil edileceği 17. MÜSİAD EXPO'da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel işbirlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak. Bu yıl MÜSİAD EXPO kapsamında hayata geçirilen etkinliklerden biri de dün İstanbul WOW Otel'de, 'Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet' ana temasıyla gerçekleşen 22. International Business Forum (IBF) oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilen forumda, Suriyeli Uluslararası İş Adamları Derneği (SİBA), Suriyeli İş Adamları Derneği (SİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Derneği (IIF), Kalkınma için Yatırımcılar Derneği (NEMA), Yemen Türk İş Kulübü (ANAYAD) ve IBF arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
İHRACATA KATKI
IBF'nin açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Kaan, Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO'nun bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığını ve 100'ü aşkın ülkeden katılım olacağını söyledi.
İDA SAHNEYE ÇIKIYOR
MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlenecek olan High-Tech Port'ta savunma ve havacılık sektörleri bir araya gelecek, ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecek. İnsansız Deniz Aracı İDA, High- Tech Port'un yıldızlarından biri olacak. Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi ise geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini buluşturuyor. 'İş Başında Gençler Var' sloganıyla düzenlenecek kongrede, 'Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi' teması ile, dijital para, inovasyon ve kurumsallaşma, geleceğin meslekleri ele alınacak.
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