Borçlu işverene taksit kolaylığı Primlerini düzenli ödeyen ancak zora düşen işverenlere devlet yardım elini uzatıyor. Borçlar 60 ay vadeye bölünecek.

Hükümet, yükümlülüklerini yerine getiren ancak elde olmayan nedenlerle zora düşen işverenlerin 12 ayı geçmeyen prim borçlarına 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme imkanı getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz" dedi. Selçuk, detayları da şöyle açıkladı:



● Düzenlemeden, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü, son 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş, son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olanlar yararlanabilecek.



● Önce uyumlu prim borçluları tespit edilecek, sonrasında ise 'çok zor durum' hali incelenecek.



● Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak. Tecil faizi, yüzde 1.1 ile 16.5 arasında değişen oranlarda uygulanacak.

