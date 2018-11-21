Benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı azaldı. Haziran ayında 45 kuruş olan fark, bu dönemde 5 kuruşa kadar geriledi. Benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk, motorinde de 22 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin indirimi pompaya yansırken, motorindeki yansımadı. İndirimle beraber benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 6.58 liradan 6.39 liraya, Ankara'da 6.69 liradan 6.50 liraya indi.
- Ekonomi
- 21.11.2018
- Gazete
Benzin-motorin farkı 5 kuruş
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Bence ikiside aynı olmalı. Hatta Mazot daha pahalı olmalı. çevreyi daha çok kirletiyor dizel araçlar.
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