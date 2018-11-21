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Benzin-motorin farkı 5 kuruş

Benzin-motorin farkı 5 kuruş
Benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı azaldı. Haziran ayında 45 kuruş olan fark, bu dönemde 5 kuruşa kadar geriledi. Benzinin nda 19 kuruşluk, motorinde de 22 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin indirimi pompaya yansırken, motorindeki yansımadı. İndirimle beraber benzinin litre fiyatı ortalama 'da 6.58 liradan 6.39 liraya, 'da 6.69 liradan 6.50 liraya indi.

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can can

Bence ikiside aynı olmalı. Hatta Mazot daha pahalı olmalı. çevreyi daha çok kirletiyor dizel araçlar.

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cevapla 21.11.2018 08:46
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