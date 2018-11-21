İşkur'un mesleki eğitim kurslarına katılan annelere, 3'lü destek veriliyor. Günlük 70 lira harçlık, çocuk başına aylık 400 lira kreş desteği ve ücretsiz sağlık imkanı annelere sunuluyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 100 Günlük Eylem Planı kapsamındaki projeyle 5 bin 982 kadının istihdamını sağladıklarını bildirdi.
- Ekonomi
- 21.11.2018
- Gazete
Anneye 3’lü destek
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