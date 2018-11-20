Sebze-meyvede ucuzluk hamlesi

Sebze meyve fiyatlarını düşürecek yeni hal yasası için düğmeye basıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:
Ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30'a indirilecek.
Hallerin işletilmesi TOBB koordinasyonunda yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek.
Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek.
Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak.
Üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.
Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri birlikte belirleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:
Ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30'a indirilecek.
Hallerin işletilmesi TOBB koordinasyonunda yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek.
Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek.
Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak.
Üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.
Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri birlikte belirleyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.