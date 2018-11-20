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Sebze-meyvede ucuzluk hamlesi

yasası taslağı hazır. Komisyonculuk kalkacak. fiyatlarını üreticiler ve üretici birlikleri belirleyecek.

Sebze-meyvede ucuzluk hamlesi
Sebze meyve fiyatlarını düşürecek yeni hal yasası için düğmeye basıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. Taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30'a indirilecek.
Hallerin işletilmesi koordinasyonunda yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek.
Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek.
tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak.
Üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.
Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri birlikte belirleyecek.

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