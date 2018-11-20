29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri ile kimlerden ücret alınmayacağı belli oldu. 31 Ekim'de THYnin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye günlük seferlere başladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 2 ay süresince (30 Aralık 2018'e kadar) ücretsiz yapılmıştı. 2018 yılı için belirlenen ücret tarifesine göre; otomobiller için kapalı otopark 0-1 saat için 19.75, açık otopark 1-3 saat için 18 lira olacak. Engelli ve gazilerin kullandığı veya bulunduğu araçlardan ile şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak.
- Ekonomi
- 20.11.2018
- Gazete
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