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Havalimanı’nın otoparkında tarife belli oldu. Saatlik ücret ne kadar olacak?

2 ay ücretsiz yapılan Havalimanı’nın otoparkında tarife belli oldu. 1 saatlik otopark ücreti 19.75 lira olacak...

Bir saat 19.75 TL
29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri ile kimlerden ücret alınmayacağı belli oldu. 31 Ekim'de THYnin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye günlük seferlere başladığı Havalimanı'nın otoparkı 2 ay süresince (30 Aralık 2018'e kadar) ücretsiz yapılmıştı. 2018 yılı için belirlenen ücret tarifesine göre; otomobiller için kapalı otopark 0-1 saat için 19.75, açık otopark 1-3 saat için 18 lira olacak. Engelli ve gazilerin kullandığı veya bulunduğu araçlardan ile şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak.


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