Altın fiyatları ABD tatili öncesi hafif gerileyerek dar aralıkta işlem görüyor ancak doların baskılanmasıyla 1,220 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,221.26 dolara geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları anbean güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

209,28

209,47

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

209,33

209,38