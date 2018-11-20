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  • 20.11.2018 09:27
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 09:37

: 20 Kasım , fiyatı bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 342,00 lira, Cumhuriyet altını 1.399,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 209,30 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Kasım güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD tatili öncesi hafif gerileyerek dar aralıkta işlem görüyor ancak doların baskılanmasıyla 1,220 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,221.26 dolara geriledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları anbean güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
209,28
209,47

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
209,33
209,38

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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