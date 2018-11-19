Bu sabah güne 5.36 civarında başlayan dolar/TL gün içinde aşağı yönlü bir seyir izleyerek en düşük 5.31 seviyesini test etti. Kurdaki düşüşte son dönemde piyasalara hakim olan olumlu hava etkili oldu.

Bir süredir 5.40 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL bugün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişlerle 5.30 seviyesini test etti. Türkiye'nin pozitif ayrışmasında ise geçtiğimiz günlerde 80 doların üzerinden 65 dolarlık seviyelere gerileyen petrol fiyatları belirleyici oldu. Petrol fiyatlarının düşmesi enerji ithalatçısı Türkiye ekonomisi için olumlu etkiye sahip.