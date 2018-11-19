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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 15:11

Dolar düşmeye devam ediyor! oldu? 19 Kasım 2018 güncel kuru

Son günlerde piyasalara hakim olan olumlu dolar fiyatlarında düşüşe neden oluyor. Güne 5,36 TL seviyelerinde merhaba diyen dolar, saat 15.00'da son dönemin en düşük seviyesini görerek 5,31 TL'ye kadar geriledi. Güne 6,11 TL'den başlayan euro ise aynı saatlerde 6,07'ye kadar düştü. İşte 19 Kasım 2018 kurları...

Bu sabah güne 5.36 civarında başlayan dolar/TL gün içinde aşağı yönlü bir seyir izleyerek en düşük 5.31 seviyesini test etti. Kurdaki düşüşte son dönemde piyasalara hakim olan olumlu hava etkili oldu.

Bir süredir 5.40 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL bugün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişlerle 5.30 seviyesini test etti. Türkiye'nin pozitif ayrışmasında ise geçtiğimiz günlerde 80 doların üzerinden 65 dolarlık seviyelere gerileyen petrol fiyatları belirleyici oldu. Petrol fiyatlarının düşmesi enerji ithalatçısı Türkiye ekonomisi için olumlu etkiye sahip.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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