Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde Ghosn'un kendi gelirlerini mali tablolara indirgemediği, bu yüzden savcılarla gönüllü olarak görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor.

Devlet televizyonu NHK ise şüpheli mali ihlallerden dolayı Ghosn'un sorgulandığını bildirdi. Nissan sözcüsü haberle ilgili inceleme yaptıklarını belirtirken, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının sözcüleri ise soruları yanıtsız bıraktı.



*Tokyo Bölge Savcılığı yetkilileri, Carlos Ghosn aleyhindeki davayı soruşturmak için 19 Kasım'da Nissan Motor Co.'nun Yokohama merkezine girdi

'GHOSN GÖREVDEN ALINACAK' İDDİASI

Ghosn ile ilgili soruşturmanın, Nissan'ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO'nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn'un gelirini "uzun yıllar boyunca" düşük beyan ettiğini doğruladı.

GHOSN KOVULACAK!

Nissan grubu, Carlos Ghosn gelirlerinin tamamını Japonya'da vergi dairesine bildirmediği yolundaki haberleri teyit etti ve Ghosn'un istifasının isteneceğini açıkladı. Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve Ghosn'un görevine son verileceği ifade edildi.

Bu haberlerin ardından Renault grubunun hisseleri Paris borsasında yüzde 5,5 değer kaybetti. Carlos Ghosn'un kazandığı gelirini Japonya'da vergi dairesine daha düşük gösterdiği bildirildi. Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.

CARLOS GHOSN KİMDİR?

9 Mart 1954 Brezilya doğumlu Lübnan asıllı olan Carlos Ghosn, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luk görevini üstlendi.

Renault'nun 1990'lı yılların sonunda şirketi karlılığa döndüren radikal yeniden yapılandırılmasının ardından Ghosn, "Le Cost Killer" olarak tanındı. 2000'lerin başlarında, otomobil endüstrisinin en agresif küçülme operasyonlarından birinin düzenlenmesi ve Nissan'ın 1999'daki iflasından kurtarılmasına öncülük etmesinden dolayı "Bay Fix It" takma adını aldı.