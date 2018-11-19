Her yıl binlerce çalışan emeklilik hakkı kazanarak maaş almaya başlıyor. Şu anda 12 milyondan fazla dosyadan emeklilik ödemesi yapılıyor. Bu sayı 130 ülke nüfusundan daha fazla bir sayıya da tekabül ediyor. Emeklilik işlemleri eskiden çok daha uzun süren ve zahmetli iken şimdi elektronik ortamlarda kolayca yapılıyor ve en geç bir ay sonra maaş bağlanmaya başlıyor.

Yıl sonları yaklaştığında emekliliği gelenlerin de kafası karışıyor. "Acaba dilekçemi bu yıl sonunda mı yoksa gelecek yılın başında mı vereyim" sorusunun cevabını arıyorlar. Bize de bu konuda çok fazla soru ulaşıyor. Biz alternatifleri anlatıp kararı size bırakalım.