Bakan açıkladı: Dev projeden İlk gaz akışı 2019 yılı sonunda başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkakım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu Dönmez Türkakım'da ilk gaz akışının 2019 yılı sonunda gerçekleşeceğini söyledi.
Ayrıntılar gelecek...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkakım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu Dönmez Türkakım'da ilk gaz akışının 2019 yılı sonunda gerçekleşeceğini söyledi.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.