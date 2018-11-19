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  • 19.11.2018 13:29

Bakan açıkladı: Dev projeden İlk gaz akışı 2019 yılı sonunda başlayacak

Bakan açıkladı: 2019 yılı sonunda başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkakım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu Dönmez Türkakım'da ilk gaz akışının 2019 yılı sonunda gerçekleşeceğini söyledi.

Ayrıntılar gelecek...

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