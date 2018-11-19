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  • 19.11.2018 08:48

bugün ne kadar? Dolar ve ne kadar? 19 Kasım 2018 güncel

ne kadar oldu? sorunu son günlerde çok sık soruluyor. Özellikle ABD ile yaşanan krizin aşılmasının ardından düşüş trendine giren dolar son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5,32'ye kadar gerilemişti. Ardından hafif bir yükselişle yeniden 5,40 seviyelerine gelen dolar geçtiğimiz günlerde yeniden düşüş yaşamıştı. Vatandaşlar bu gelişmelerin ardından dolar ve daki son durumu merak ediyor. Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2018 ...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz günlerde son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,32'yi gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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