Altın fiyatları Fed'in küresel ekonomik büyüme hakkında endişe belirtmesinin ardından doların değer kaybetmesine paralel olarak Cuma günü yükseldikten sonra bugün yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma yaklaşık yüzde 0.7 yükseldikten sonra 1,220.7 dolar ile Cuma kapanış ile aynı seviyede bulunuyor. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (19 KASIM 2018)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...