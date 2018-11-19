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  • 19.11.2018 11:28

19 Kasım: , gram ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

bugün yatay seyrini sürdürüyor. fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 209,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da 343 lira, Cumhuriyet altını da 1.405 liradan satılıyor. Peki, oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 19 Kasım ...

Altın fiyatları Fed'in küresel ekonomik büyüme hakkında endişe belirtmesinin ardından doların değer kaybetmesine paralel olarak Cuma günü yükseldikten sonra bugün yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma yaklaşık yüzde 0.7 yükseldikten sonra 1,220.7 dolar ile Cuma kapanış ile aynı seviyede bulunuyor. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (19 KASIM 2018)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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