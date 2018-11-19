Deniz bölümü tamamlanan TürkAkım Projesi İstanbul'da görkemli bir törenle açıldı. Bakan Albayrak dev projenin tamamlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
"ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Bakan Albayrak, "2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı. Türkiye'yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye yazdı..
"ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Bakan Albayrak, "2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı. Türkiye'yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye yazdı..
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.