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  • 19.11.2018 17:20
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 17:22

Son dakika: 'tan TürkAkım mesajı: "Ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " ile arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi Türk Akım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayraktan TürkAkım mesajı
Deniz bölümü tamamlanan 'da görkemli bir törenle açıldı. dev projenin tamamlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.



"ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bakan Albayrak, "2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı. 'yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye yazdı..





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