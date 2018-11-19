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  • 19.11.2018 16:37
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 17:38

TürkAkım Projesi, Kıyıköylü vatandaşları heyecanlandırdı

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması, TürkAkım'ın Türkiye'deki çıkış noktası Kıyıköy'de vatandaşları heyecanlandırdı.

Projenin deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla tören düzenlendi.

Projenin çalışmalarının tamamlandığı Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki vatandaşlar da projeyi olumlu karşıladı.

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