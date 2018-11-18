Konutta 2017 rakamları aşılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğine dikkat çekti. Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.