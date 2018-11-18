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Konutta 2017 rakamları aşılacak

Konutta 2017 rakamları aşılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğine dikkat çekti. Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.
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