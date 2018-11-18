İşkur kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere sermaye desteği veriyor. İŞKUR'un destekleri sadece sermaye ile sınırlı da değil. Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurması için hazırlanacak projelere de destek veriliyor. Bu amaçlarla eski hükümlülere net 15 asgari ücret tutarı yaklaşık 30 bin lira ödeniyor. Engellilere ödenen para ise 50 bin liraya kadar hibe desteği şeklinde oluyor.
- Ekonomi
- 18.11.2018
- Gazete
Engelliye 50 bin TL
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