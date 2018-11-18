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  • 18.11.2018 11:16

18 Kasım: Bugün çeyrek , fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 343,06 lira, Cumhuriyet altını 1.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,44 yükselişle 209,51 liradan işlem gördü. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın fiyatları, fiyatları ne kadar? İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları...

Altında son durum ne?

Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber geriledi. Spot altının ons fiyatı değer kaybederek 1,221.77 dolardan işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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