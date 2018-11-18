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  • 18.11.2018 11:49

e bir daha geldi

PÜİS motorine 22 kuruş, e ise 19 kuruş yapılacağını duyurdu. Benzindeki yeni fiyatların pompaya yansıyacağı belirtilirken, benzinle motorin arasındaki farkın da 5 kuruşa düşeceği açıklandı.

Milyonlarca araç sahibine müjde

ve motorin fiyatlarına geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi.

İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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