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  • 18.11.2018 10:25

Ev almak isteyenlere müjdesi! Giderek düşüyor

Ev alma hayali kuran binlerce kişiye müjdesi geldi. Birçok bankada faiz oranları yüzde 2'nin altını gördü. Düşüşün önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.

Ev almak isteyenlere müjde geldi! Giderek düşüyor

Konuta erişimde tüketicinin son aylarda en büyük sıkıntısı olan yüksek konut kredisi faiz oranları düşüş trendinde. Özellikle 120 ay (10 yıl) vade seçeneğinde yüzde 3'ün üzerine çıkarak yüzde 3.24'ü gören faiz oranları; yüzde 2'nin altına indi. Yeni haftada düşüşün devam etmesi, bankaların büyük çoğunluğunda konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor.

Buna göre, mevcut durumda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.89 iken, yine bankalarda yüzde 1.97 ve 1.98 faiz oranlarıyla konut kredisi çekmek de mümkün. Bu oran 100 bin lira ve 300 bin lira arasında çekilmek istenen kredi tutarına göre bir değişiklik göstermiyor.

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