310 şehit yakını ve gaziye memurluk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasının gerçekleştirildiğini söyledi. Hak sahiplerinin sonuçlara www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceğini belirten Selçuk, "310 istihdam hakkı sahibinden 207'si erkek, 103'ü kadın" dedi. Selçuk, atama kurası gerçekleştirilen 310 kadro içinde mühendis, mimar, biyolog, psikolog, öğretmen, hemşire, veteriner hekim, tekniker, teknisyen, hizmetli, memur ve işçi ünvanlı kadroların bulunduğunu duyurdu.
- Ekonomi
- 18.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.