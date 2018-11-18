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310 şehit yakını ve gaziye memurluk

310 şehit yakını ve gaziye memurluk
Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasının gerçekleştirildiğini söyledi. Hak sahiplerinin sonuçlara www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceğini belirten Selçuk, "310 istihdam hakkı sahibinden 207'si erkek, 103'ü kadın" dedi. Selçuk, atama kurası gerçekleştirilen 310 kadro içinde mühendis, mimar, biyolog, psikolog, öğretmen, hemşire, veteriner hekim, tekniker, teknisyen, hizmetli, memur ve işçi ünvanlı kadroların bulunduğunu duyurdu.

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