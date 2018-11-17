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Yoksula konut

Yoksula konut
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İdaresi Başkanlığı () öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 655 bin konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini, bu yıl içerisinde ise 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi. Kurum, "Her yıl biz 25, 35, 50 bin talebe, bölgesine göre konutlar üretiyoruz" diye konuştu.

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