Yoksula konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 655 bin konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini, bu yıl içerisinde ise 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi. Kurum, "Her yıl biz 25, 35, 50 bin talebe, bölgesine göre konutlar üretiyoruz" diye konuştu.
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- 17.11.2018
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