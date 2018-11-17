Tasarım hamlesi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) başladı. Tasarım ekosisteminin tüm oyuncularının bir araya geldiği bu etkinlikle yerli ve yabancı tasarımcılar, sanayiciler ile buluşup tasarladıkları ürünleri sergileyebiliyor. Design Week Turkey'de bu yıl da 3 günde 22 panel ve konferans yapılacak. 19 serginin düzenleneceği etkinliğe 100'ün üzerinde tasarımcı katılacak.
'KENDİ MARKALARIMIZI ÇIKARACAĞIZ'
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye kendi markalarını çıkaracak. Bu yolda yürüyen markalarının altında o markaların tasarım kültürü çok önemli" dedi. Tasarım ödüllerine aday olmak için 360'a yakın firmanın başvurduğunu söyleyen Gülle, "Geçen yıl Design Week Turkey'i yaptığımızda 40 bin ziyaretçi ağırladık ama New York'ta tasarım haftası etkinliğini 350 bin kişi ziyaret ediyor. Hem tasarım hem ticaretinde kullanıyor. Londra'da 250 bin, Milano'da 450 bin. Uluslararası trafiğin oraya gitmesindeki en büyük etken, devamlılık ve her sene orada farklı şeyleri bulması. Bunu yapmak da bu farkındalığı uyandırmaktır" dedi.
'KENDİ MARKALARIMIZI ÇIKARACAĞIZ'
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye kendi markalarını çıkaracak. Bu yolda yürüyen markalarının altında o markaların tasarım kültürü çok önemli" dedi. Tasarım ödüllerine aday olmak için 360'a yakın firmanın başvurduğunu söyleyen Gülle, "Geçen yıl Design Week Turkey'i yaptığımızda 40 bin ziyaretçi ağırladık ama New York'ta tasarım haftası etkinliğini 350 bin kişi ziyaret ediyor. Hem tasarım hem ticaretinde kullanıyor. Londra'da 250 bin, Milano'da 450 bin. Uluslararası trafiğin oraya gitmesindeki en büyük etken, devamlılık ve her sene orada farklı şeyleri bulması. Bunu yapmak da bu farkındalığı uyandırmaktır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.