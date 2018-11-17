Emekliye yüzde 14 zam

Emeklilerin Ocak zammı şekilleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ancak tahminler ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24.22 iken, bu anket döneminde yüzde 24.45 oldu. Bu tahmine göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 13.99 olarak gerçekleşebilecek.
TAHMİN ARTTI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı bu tahmine göre yüzde 13.99 olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 10.49 enflasyon farkı oluşacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacaktı. Bu tahmine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.49 enflasyon farkı ve yüzde 4 toplu sözleşme artışıyla yüzde 14.49'a ulaşacak.
3 OCAK KİLİT TARİH
Kesin zam oranı Kasım ve Aralık enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Memurlar ve emekliler, 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonuyla zam oranlarını öğrenecek. Zam aynı ay maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar maaş ödeme günlerinde yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise enflasyon verisi bekleneceğinden, Ocak'ın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak alacak. Zam farkı, ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.
MEMURUN ARTIŞI % 14.49
Yeni beklenti anketine göre; memur ve memur emeklileri Ocak'ta, yüzde 10.49 enflasyon farkı ve yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile yüzde 14.49 zam alabilecek.
TAHMİN ARTTI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı bu tahmine göre yüzde 13.99 olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 10.49 enflasyon farkı oluşacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacaktı. Bu tahmine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.49 enflasyon farkı ve yüzde 4 toplu sözleşme artışıyla yüzde 14.49'a ulaşacak.
3 OCAK KİLİT TARİH
Kesin zam oranı Kasım ve Aralık enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Memurlar ve emekliler, 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonuyla zam oranlarını öğrenecek. Zam aynı ay maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar maaş ödeme günlerinde yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise enflasyon verisi bekleneceğinden, Ocak'ın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak alacak. Zam farkı, ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.
MEMURUN ARTIŞI % 14.49
Yeni beklenti anketine göre; memur ve memur emeklileri Ocak'ta, yüzde 10.49 enflasyon farkı ve yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile yüzde 14.49 zam alabilecek.
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