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  • 16.11.2018 12:01

'ye büyük onur! Avrupa'nın en iyisi seçildi

Business Traveller Russia and CIS Award ödül töreninde Türkiye'nin en iyi markalarından biri olan (), Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi.

THYye büyük onur

Rusya'nın 10 şehrinden sefer düzenleyen , Avrupa'nın en iyi olmaya layık görüldü. 2016'da verilmeye başlanan ödül 39 çeşitli kategoride iş turizmi alanında liderleri belirliyor.

"TÜM DÜNYADA ÖDÜL ALMAYA DEVAM EDİYOR"
Business Traveller Russia and CIS Awards her sene iş turizmi alanındaki başarılar ve inovasyonlara veriliyor. Tören, hükümetinin desteğiyle her yıl gerçekleşiyor. Geleneksel olarak kazananları dergi okuyuncuları ve iş amacıyla seyahat edenler seçiyorlar.



, "Bu ödül 'nın İş amacıyla seyahat edenler için hizmet kalitesinin tümü taraflı iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ne öncelik tanıyın en iyi havayolu şirketlerinden birisi olarak itibarını kanıtlıyor. Gün geçtikçe daha başarılı sonuçlar gösteren Türk Hava Yolları şirketi tüm dünyada ödül almaya devam ediyor" dedi.



Türk Hava Yolları Rusya'nın 10 şehrinden (Moskova, St. Petersburg, Kazan, Soçi, Rostov na Donu, Yekaterinburg, Krasnodar, Ufa, Voronej ve Samara) sefer düzenliyor.

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