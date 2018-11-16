Rusya'nın 10 şehrinden sefer düzenleyen THY, Avrupa'nın en iyi olmaya layık görüldü. 2016'da verilmeye başlanan ödül 39 çeşitli kategoride iş turizmi alanında liderleri belirliyor.

"TÜM DÜNYADA ÖDÜL ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Business Traveller Russia and CIS Awards her sene iş turizmi alanındaki başarılar ve inovasyonlara veriliyor. Tören, Moskova hükümetinin desteğiyle her yıl gerçekleşiyor. Geleneksel olarak kazananları dergi okuyuncuları ve iş amacıyla seyahat edenler seçiyorlar.





Turan Yardımcı, "Bu ödül Türk Hava Yolları'nın İş amacıyla seyahat edenler için hizmet kalitesinin tümü taraflı iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ne öncelik tanıyın en iyi havayolu şirketlerinden birisi olarak itibarını kanıtlıyor. Gün geçtikçe daha başarılı sonuçlar gösteren Türk Hava Yolları şirketi tüm dünyada ödül almaya devam ediyor" dedi.





Türk Hava Yolları Rusya'nın 10 şehrinden (Moskova, St. Petersburg, Kazan, Soçi, Rostov na Donu, Yekaterinburg, Krasnodar, Ufa, Voronej ve Samara) sefer düzenliyor.