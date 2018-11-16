Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.11.2018 16:02
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 16:08

Edenred, Sodexo ve Network'e ceza yağdırdı

, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete rekabeti ihlal ettikleri nedeniyle toplam 7,7 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu yemek şirketlerine ceza yağdırdı

nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Edenred Kurumsal Çözümler, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca, Sodexo, Edenred ve bunların kurdukları Network Servisleri AŞ'nin koordinasyon doğurucu faaliyetleriyle rekabeti ihlal ettikleri kanaatine ulaşıldı.

Bu kapsamda, adı geçen teşebbüslerden Sodexo'ya 3,2 milyon lira, Edenred'e 3,9 milyon lira, Network Servisleri'ne ise 624 bin lira idari para
cezası verilmesi kararlaştırıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriRekabet Kurumu Edenred, Sodexo ve Network'e ceza yağdırdı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar