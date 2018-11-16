Son dakika haberine göre Sanayi üretimi Eylül'de, bir önceki yılın aynı ayına ve Ağustos ayına göre yüzde 2.7 azalırken, cirolar ise Eylül'de yıllık yüzde 32.3 arttı.
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60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Son dakika haberine göre Sanayi üretimi Eylül'de, bir önceki yılın aynı ayına ve Ağustos ayına göre yüzde 2.7 azalırken, cirolar ise Eylül'de yıllık yüzde 32.3 arttı.
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