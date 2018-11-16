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  • 16.11.2018 10:06

Eylül ayı üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre üretimi Eylül'de, bir önceki yılın aynı ayına ve Ağustos ayına göre yüzde 2.7 azalırken, cirolar ise Eylül'de yıllık yüzde 32.3 arttı.

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60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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