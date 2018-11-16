Akaryakıtta siyah ürünlerde indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kalorifer yakıtı, fuel oil, ve yüksek kükürtlü fuel oilde indirim gerçekleşti. Buna göre; kalorifer yakıtında 17, fuel oilde 15, yüksek kükürtlü fuel oilde 15 kuruş fiyat indirimi meydana gelecek.
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