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  • 16.11.2018 10:02

Pendik-Halkalı Banliyö Hattı için açılış tarihi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , iki yakayı birbirine bağlayacak ve Halkalı-Gebze arasındaki ulaşım süresini kısaltacak olan banliyö hattının açılış tarihini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan milyonlarca İstanbullu'nun dört gözle açılışını beklediği Pendik-Halkalı banliyö hattı için tarih verdi.

2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILACAK
Ankara-İstanbul hattı, şu anda İstanbul-Pendik'e kadar hizmet verildiğini belirten Bakan Turhan, ''Pendik-Halkalı arasını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahat edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul arasında da bu seyahat yapılabilecek" dedi.

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