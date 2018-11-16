Pendik-Halkalı Banliyö Hattı için açılış tarihi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan milyonlarca İstanbullu'nun dört gözle açılışını beklediği Pendik-Halkalı banliyö hattı için tarih verdi.

2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILACAK

Ankara-İstanbul hattı, şu anda İstanbul-Pendik'e kadar hizmet verildiğini belirten Bakan Turhan, ''Pendik-Halkalı arasını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahat edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul arasında da bu seyahat yapılabilecek" dedi.