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  • 16.11.2018 08:43

bugün ne kadar? 16 Kasım çeyrek , fiyatı güncel rakamlar

dün 213 lira seviyesinden 207 liraya kadar geriledi. Altının spot piyasadaki ise küçük bir yükselişle 1,215 dolara kadar çıktı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? ne kadar oldu? ne kadar oldu? İşte 16 Kasım 2018 Cuma güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 344,00 lira, Cumhuriyet altını 1.407,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,89 düşüşle 210,60 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (16 KASIM 2018)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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