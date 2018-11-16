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’a ilk kazma 2019’da

’da 1/100000’lik imar planlarının son noktaya geldiğini açıklayan Bakan Turhan, ‘İnşaatı 2020’ye kalmamalı, inşallah 2019’da başlarız’ dedi

Kanal İstanbul’a ilk kazma 2019’da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, için hazırlanan 1/100000'lik imar planlarının son noktaya geldiğini belirterek, "Kanal 'un inşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız" açıklaması yaptı. Turhan, proje kapsamında 10 köprü yapmayı planladıklarını da söyledi. Bakanlığın iptal edilen projesi olmadığını vurgulayan Turhan, "İhale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik. Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz" diye konuştu. 2019'un sonunda Gayrettepeİstanbul Havalimanı bağlantısını açmayı hedeflediklerini kaydeden Turhan, otobüslerinin İstanbul'un belirli yerlerinden havalimanına sefer düzenleyeceğini anlattı. İstanbul Havalimanı ile ilgili daha önce planladıkları karayolu ulaşım sistemlerinin tamamının devreye girdiğini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

HAVALİMANINA 4. KAVŞAK
"Hasdal, Kemerburgaz, Yassıören, Subaşı, Çatalca yolu şu anda hizmete açıldı. 'nun üçüncü kısmı denilen Kurtköy-Odayeri-Mahmutbey arası da bu havalimanına hizmet veriyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Yassıören hattı havalimanı ile birlikte hizmete açıldı. Havaalanı bölgesinde Işıklar Kavşağı ile Tayakadın Kavşağı arasında bir kavşaktan giriş-çıkış yapılıyor, havalimanı tam olarak hizmete girdiğinde 3 kavşaktan giriş-çıkış yapılacak, tek kavşak yetmez. İleride buraya giriş-çıkış yapacak yolcu sayısı günlük 350 bini bulacak. Dördüncü kavşağı da Tayakadın Kavşağı olarak düşünüyoruz. Kargo istasyonu için de ayrı bir kavşak olacak."


YAVUZ KARAMAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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