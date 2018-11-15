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  • 16.11.2018 07:44
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 07:48

cinsinden sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ 'de

'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da yeni değişiklikler yapılmasını öngören tebliği 'de yayımlandı. Buna göre TL ve cinsinden yapılacak sözleşmelere ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu Tebliğin, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesindeki esasları içeren 8'inci maddesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacak.

VATANDAŞLIK BAĞI BULUNMAYAN KİŞİLER İSTİSNA SAYILACAK
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişiler veya Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler; alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecek.

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