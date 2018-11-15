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  • 15.11.2018 19:35
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 19:47

Dolarda düşüş sürüyor! euro bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ve euro fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Atılan adımlar neticesinde 7,20'lerden geriye dönen dolar, geçtiğimiz haftalarda 5,32'ye kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar fiyatları ve euro fiyatları en çok aranan konulardan olmuştu. Peki duru ne kadar? İşte dolar ve euro kurunda son durum...

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlarında piyasalarda yaşanan hareketlilik sonucunda konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Özellikle geçtiğimiz aylara göre piyasaların normalleşmesi sonucunda, euro ve dolar fiyatlarında denge sağlanmaya başladı. Uzmanların tahminine göre kurların bu seviyede tutunması durumunda yıl sonunda sert bir düşüş yaşayacakları ön görülüyor. İşte döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve bugünün euro ve dolar fiyatları...

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