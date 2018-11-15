Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlarında piyasalarda yaşanan hareketlilik sonucunda konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Özellikle geçtiğimiz aylara göre piyasaların normalleşmesi sonucunda, euro ve dolar fiyatlarında denge sağlanmaya başladı. Uzmanların tahminine göre kurların bu seviyede tutunması durumunda yıl sonunda sert bir düşüş yaşayacakları ön görülüyor. İşte döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve bugünün euro ve dolar fiyatları...